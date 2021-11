Cerrione: Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e 118 in soccorso persona

I Vigili del Fuoco sono intervenuti celermente in supporto ai sanitari del 118, questa sera 5 novembre intorno alle 22.30, per soccorrere una persona caduta in casa, in un alloggio di via Papa Giovanni a Cerrione, e impossibilitata a muoversi. Dopo l'apertura dell'alloggio si è proceduto immediatamente al trasporto in ospedale per le cure del caso .