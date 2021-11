Biella: ragazza investita in corso 53° Fanteria, foto Studio Fighera

Intorno alle 18 di oggi, venerdì 5 novembre, una ragazza è stata investita in corso 53° Fanteria. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente, ma da una prima ricostruzione sembra che la giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata urtata dall'auto. Immediato sul posto l'intervento del 118 che ha portato la ragazza al vicino nosocomio in codice giallo e della Polizia Locale che ha fatto i rilievi del caso.