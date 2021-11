Benessere sul luogo di lavoro: Procura e Asl a Biella siglano un protocollo e nasce lo sportello di ascolto, FOTO

La Procura della Repubblica del Tribunale di Biella e ASLBI hanno siglato oggi 5 novembre 2021 un importante Protocollo a tutela del benessere dei lavoratori. Le parti hanno infatti deciso di attivare lo Sportello di Ascolto per il Benessere organizzativo sul luogo di lavoro: si tratta di uno spazio di ascolto dedicato, che garantirà un supporto al personale di magistratura, anche onoraria, e a quello amministrativo della Procura della Repubblica di Biella. A presentarlo sono stati in Procura il Procuratore Teresa Angelo Camelio, il direttore generale Asl Biella Mario Sanò, il direttore amministrativo Asl Biella Paolo Garavana, il direttore uffici e cancelleria della Procura Domenica Giuseppa Sapienza, la rappresentante sindacale Maria Valvo e Albina Rispoli, psichiatra e psicoterapeuta, responsabile dello sportello. <Nel 2017, quando non ero ancora Procuratore, avevo partecipato a un convengo dove si parlava del benessere sul luogo di lavoro - ha esordito il Procuratore - e questo concetto mi è rimasto nella testa. Quando sono venuta a Biella ho pensato di provare a fare qualcosa, e solo dopo un confronto con la dottoressa Albina Rispoli ho capito che c'era la possibilità. Si poteva lavorare sulla prevenzione dello stress dei lavoratori. In Procura il personale è sottodimensionato con un carico di lavoro enorme, dove non ci si possono permettere disattenzioni. E nel 2018 è stata fatta la prima bozza del progetto che è nato ufficialmente oggi. Ci credo molto, anche perché non è stato facile. Più volte ho pensato che non se ne potesse fare nulla. La privacy e la gratuità sono stati due grandi scogli ma li abbiamo superati>. <Siamo onorati e soddisfatti - ha dichiarato il direttore Sanò - che grazie alla lungimiranza del Procuratore abbiamo potuto iniziare questo percorso che potrà essere implementato>. <E' dimostrato - ha commentato la dottoressa Rispoli - che dove c'è benessere ne trae vantaggio anche l'utenza>. L’attuazione del servizio rappresenta la prima esperienza a livello nazionale di questo tipo, nel solco dell’orientamento generale a livello europeo nel promuovere iniziative volte a favorire le migliori condizioni negli ambienti lavorativi.

Si tratta di un genere di sportello già attivo all’interno della Medicina del Lavoro dell’ASLBI, che da tempo ha in carico il personale della Procura per gli aspetti di competenza.

La referente aziendale ASLBI per il servizio sarà la dottoressa Albina Rispoli, psichiatra psicoterapeuta in forza alla Medicina del Lavoro. L’accesso da parte dell’utenza potrà avvenire su invio del Medico Competente che durante la visita di idoneità ravveda la necessità di un supporto per il lavoratore, oppure da parte dello stesso operatore con richiesta diretta. Cos’è uno Sportello di Ascolto: