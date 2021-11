Autonoleggio: una pratica molto apprezzata soprattutto nel lungo termine

Le automobili a noleggio, soprattutto se a lungo termine, rappresentano una consuetudine molto attuata. Anche nel periodo della pandemia sono stati registrati alti tassi di noleggio, e ciò dimostra quanto questo servizio resiste anche alle gravi difficoltà. Per quanto concerne le automobili a noleggio a lungo termine, molti servizi esaminano diversi parametri per affrontare una domanda così cospicua. Spesso utilizzato è il servizio a noleggio senza anticipo, molto stimato perché incoraggia l’utente ad avvicinarsi a tale servizio. Questo servizio può essere utilizzato da chi presenta un reddito adeguato all’investimento da effettuare per usufruire di tale pratica. Nel caso non lo si possegga, è possibile ricorrere al deposito cauzionale.

I servizi di noleggio avanzano anche pacchetti personalizzati, in base alle diverse esigenze del fruitore. I consumatori, il più delle volte, indirizzano le loro preferenze in base al costo ed alle proprie opportunità finanziarie. Sono giustamente alla ricerca di privilegi e benefici, che li conducano al risparmio rispetto al possesso di una propria automobile. Dunque i vantaggi derivanti dal noleggio a lungo termine senza anticipo e non solo, sono molteplici. Ad esempio chi desidera acquistare una macchina ibrida o elettrica, prima di compiere questo passo, può noleggiare questa tipologia di automobile, per osservarne i vantaggi e scegliere in un modo più tranquillo. Rent4you, possiede infatti un enorme parco auto, in modo tale da poter consentire ai clienti di scegliere il mezzo più adatto alle proprie preferenze.

Inoltre, ci sono diverse esenzioni per le automobili ibride, anche se noleggiate. Ad esempio, per quelle elettriche non vi è alcun costo per il bollo. Questa regola vige sia per il proprietario di un’automobile ibrida, che per chi la noleggia, con qualche differenza. Se si sceglie questo servizio, si è esenti dal pagamento di tale adempimento, solo se la macchina viene noleggiata per almeno dodici mesi. Rispetto al noleggio a breve termine, quello a lungo termine ha un costo mensile minore. Inoltre presenta anche altri servizi come la manutenzione ordinaria e le franchigie assicurative meno gravose. Nel noleggio a lungo termine, ulteriormente, è possibile personalizzare l’automobile con gli accessori extra che si desiderano.

Ovviamente questa tipologia di servizio a noleggio, contiene tutti i servizi assicurativi fondamentali per la copertura di eventi concepibili come l’assicurazione, il finanziamento, l’assistenza ed il soccorso stradale, la gestione di sinistri, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento delle tasse dell’auto, ed anche la vettura sostitutiva. Un’automobile a noleggio, può essere guidata dal cliente, dalla sua famiglia e da chiunque ne sia autorizzato, ovviamente in forma scritta. Tali persone devono possedere una patente di guida valida. Infine, se si prende una multa, arriverà il verbale alla società di noleggio, che però, la notificherà al consumatore.