Basket: Reale Mutua Torino-Edilnol Pallacanestro Biella, il prepartita

Nuovo match in trasferta per Edilnol Pallacanestro Biella che domenica sarà di scena al Pala Gianni Asti per il derby contro la Reale Mutua Torino per il sesto turno del campionato di A2 Old Wild West, girone verde.

Coach Andrea Zanchi potrà contare su tutti gli effettivi del suo roster per affrontare la Reale Mutua, squadra che ha iniziato il campionato dimostrando forza e grandi individualità. Tra le fila del roster a disposizione di coach Edoardo Casalone troviamo l'ex capitano rossoblù Niccolò De Vico.

Contro la JB Monferrato si sono visti segnali di crescita incoraggianti, solamente il secondo ferro ha impedito a Hasbrouck di portare il match all'overtime. Sarà dunque una partita importante per il percorso intrapreso dall'Edilnol, prima di due sfide consecutive al Forum contro Treviglio e Pistoia. Palla a due domenica 7 novembre alle ore 18.00.

I ROSTER



Reale Mutua Torino: 5 Mirza Alibegovic, 6 Giordano Pagani, 10 Francesco Oboe, 15 Aristide Landi, 17 Daniele Toscano, 21 Niccolò De Vico, 22 Devon Scott, 25 Andrea Raviola, 28 Simone Marrone, 57 Trey Davis, 66 Ruben Zugno. All.: Edoardo Casalone.

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Sappiamo che Torino è una delle squadre più attrezzate del nostro girone, con giocatori importanti in ogni reparto, ma noi dobbiamo ripartire dalle cose positive viste a Casale. Ci è mancata un po' di lucidità nei minuti finali, ma stiamo crescendo. Contro Torino dobbiamo continuare la nostra crescita come gruppo, eliminando le sbavature che possono costare caro”.

Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “Contro Casale non abbiamo perso la partita in attacco con dei canestri sbagliati, l'abbiamo persa nel secondo tempo difensivo, concedendo 40 punti alla JB dopo i soli 25 del primo tempo. Non siamo una squadra che al momento ha tanti punti in mano e abbiamo pagato. Abbiamo giocato una partita vera, la squadra sta crescendo settimana dopo settimana”.

I MEDIA: DOVE SEGUIRE LA PARTITA

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo http://www.radio-city.it/app

La gara sarà trasmessa in differita su ReteBiella TV (canali 91 e 190 del digitale terrestre), televisione ufficiale di Pallacanestro Biella, lunedì 8 novembre alle ore 21.00.