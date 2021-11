Viabilità Biella: chiude la sp 100 che collega il capoluogo con la Valle Cervo

Torna a chiudere la sp 100, la strada che collega Biella con la Valle Cervo che attraversa Pavignano. Da lunedì 8 novembre, fino a venerdì 12 novembre, sono previste modifiche lungo la via in particolare nel tratto iniziale, dal km 0+000 al km 0+300.

Per consentire il taglio di alcune piante, è prevista la sospensione del transito dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e l' istituzione invece di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e limite di velocità di 30 km/h dalle ore 18:00 alle ore 8:00. Sarà posata la cartellonistica informativa indicante la sospensione del transito, la fascia oraria e la progressiva chilometrica entro la quale è istituito il divieto. I cartelli dovranno essere posti in prossimità delle intersezioni con le strade individuate come percorsi alternativi.