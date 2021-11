Teens Basket sfida Ciriè per centrare il tris

Dopo due vittorie casalinghe nelle prime due giornate contro Arona e Ginnastica Torino, il Teens Basket Biella si prepara ad affrontare la prima trasferta della stagione. Capitan Martino Maffeo e compagni sono attesi dal Ciriè Basketball, nel match che si giocherà sabato alle 21 sul parquet di Nole. Per il Teens l'occasione di centrare un prestigioso tris di vittorie. La squadra torinese è ancora a zero punti, dopo le sconfitte di misura subite in casa contro Kolbe Torino (61-69) e sul campo di Chieri (64-71).

Spiega Alberto Vercellino, ala dello Zeta Esse Ti ed ex della sfida: ‎«Affronteremo un avversario molto agguerrito, su un campo sempre difficile da espugnare. Troveremo una squadra affamata di risultati, che può contare su giocatori di grande esperienza e talento come Savoldelli, Draghici e Francione. Per noi sarà un altro esame di maturità, in un percorso di crescita ancora lungo e con ampi margini di miglioramento».

Il Teens dovrà fare a meno di Mattia Dotti, out per una decina di giorni in seguito a un'operazione agli occhi. Un'assenza pesante, specie considerando il rendimento del play maker titolare nelle prime due sfide della stagione. Al suo posto dovrebbe rientrare l'infortunato Matteo Rinaldi, che avrà la possibilità così di mettersi in evidenza dopo un pre campionato con tanti alti e bassi, mentre saranno ancora ai box Cerri e Cena. Aggiornamenti sul match sui canali social della società, pagine facebook e instagram Teens Basket Biella.