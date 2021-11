Prima trasferta per Biella Rugby domenica contro Pro Recco

Prima trasferta della stagione per Biella Rugby che domenica andrà ad incontrare Pro Recco sul terreno del Carlini – Bollesan di Genova.

L’insolito scenario è reso necessario a causa della mancata omologazione del manto sintetico del Carlo Androne di Recco. Due gare vinte per Biella, due pesanti sconfitte per i liguri che, al momento, pagano cari i cambiamenti interni. Dopo anni di scuola McLean, gli Squali di sono affidati al nuovo tecnico Van Vuren e molti giocatori storici hanno lasciato il club durante il lungo periodo di stop dovuto alla pandemia.

“Non facciamoci ingannare dai risultati,” tiene a precisare Marco Porrino, head coach Brc, “non stiamo per affrontare una partita facile, con Recco non ci sono partite facili. Non ci sono mai state. Proprio dopo due pesanti sconfitte, sul loro campo, i biancocelesti avranno scuramente tanta voglia di dimostrare. Venderanno cara la pelle. Giocheremo contro una squadra giovane, ma di carattere, con una mischia ordinata da non sottovalutare. Fanno un rugby un po’ ‘basic’, ma lo fanno molto, molto bene. Solo il campo ci permetterà di capire. Da parte nostra, rimane fondamentale l’attitudine con la quale ci presenteremo all’appuntamento. Ci stiamo preparando lavorando molto sugli errori che ancora commettiamo nella costruzione del nostro gioco. Quale sarà il XV che domenica scenderà in campo lo deciderò all’ultimo. Nell’ambito del progetto che stiamo portando avanti nella costruzione di tutto il settore seniores del club, dalla prima squadra alla U19, non escludo di convocare qualche giocatore della ‘seconda squadra’. I nostri ragazzi sono contenti, ma hanno tutti i piedi ben piantati per terra: due partite vinte a inizio campionato non significano nulla”.

Kick off alle 14.30.

Serie A Rd. 4 – 7.11.21. Asd Rugby Milano – Parabiago; Amatori Alghero – Cus Torino; VII Rugby Torino – Cus Genova; Pro Recco – Biella Rugby.

TUTTE LE ALTRE PARTITE GIALLOVERDI DEL WEEKEND

Serie A Femminile 7.11.21 a Parabiago, Parabiago vs Biella Rugby ore 15.30

U19 7.11.21 a Grugliasco, Cus Torino vs Bella Rugby ore 12.30

U17 6.11.21 a Biella, Biella Rugby vs Ivrea alle 16.30

U13 6.11.21 a Rivoli, Festa del Rugby con Rivoli, Moncalieri e La Torre