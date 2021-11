Golf Cavaglià: Bucino nel Challenge Gare di Golf

Sabato il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del circuito “Challenge Gare di Golf” (18 buche, Stableford – 3 categorie). Accedono alla finale nazionale il 1° netto assoluto Alberto Fileppo autore di be 51 punti e la prima lady Gianna Doati. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 31, 1° netto Giorgio Andrigo Cavaglià 38, 2° netto Paolo Brusa Cavaglià 32. 2a categoria: 1° netto Massimo Guidetti Alpino 37, 2° Netto Piero Bucino Cavaglià 35. 3a categoria: 1° Netto Alberto Fileppo Tenuta Castello 51, 2° netto Gianni Feo Cavaglià 39. 1° Ladies Gianna Doati Cavaglià 34. 1° Seniores Pier Giovanni Deandrea Cavaglià 35.

Il programma del weekend:

Nel primo weekend di novembre al Gc Cavaglià ci sono in programma due gare singole. Sabato si giocherà la prova del circuito con fase nazionale The Challenge By Bluvacanze (18 buche, Stableford - Iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€). Accedono alle semifinali nazionali il 1° 2° 3° classificato netto di ogni categoria e il 1° classificato lordo (la partecipazione alle semifinali deve essere obbligatoriamente confermata tramite iscrizione online sul sito www.persimmon.golf, la finale internazionale sarà organizzata nella primavera del 2022).Domenica spazio alla solidarietà con la tappa del circuito “Segui Il Cuore” (18 buche, Stableford - Iscrizione gara soci 25€, esterni gara e green fee 75€), organizzato da “Lions Golfisti Varese” a favore del Banco di Mutuo Soccorso in aiuto a quei cittadini che, a causa della pandemia, sono entrati in una fase di difficoltà economica sociale. Alla fine delle due gare dopo la premiazione seguirà rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.