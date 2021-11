Fine settimana di fuoco per la scuderia Efferre

Doppio impegno nel fine settimana per la scuderia Efferre che gareggerà sulle strade piemontesi per la 12° edizione della Ronde Gomitolo di Lana ed in Liguria per il 3° Giro dei Monti Savonesi Storico. Il giorno fissato per il Ronde Gomitolo di Lana è domenica 7 novembre, partenza alle ore 7:37 da piazza Silvio Cerruti a Biella e arrivo previsto alle 17:58 nel medesimo luogo.

Con il #24 Simone e Roberto Fugazza saranno in gara sulla Peugeot 208 R2B alla caccia di un podio in una classe numerosa e combattuta. Non ci sarà solo l'equipaggio oltrepadano: con il #77 rivedremo Stefano Bossuto e Nancy Bondì, su Peugeot 106 N1 in cerca del gradino più alto di classe.

Presenza anche nei Rally storici con il piacentino Ruggero Tedeschi, a navigare Marino Labirinti nel 3° Giro dei Rally Monti Savonesi, su Fiat 127 Abarth. Il 3°Giro dei Monti Savonesi Storico” sarà l’ultima gara del Trofeo Rally di Zona 1, comprendente Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria; sarà valido anche quale penultima prova del “10°Memory Fornaca”. Importante la validità per la “Michelin Historic Rally Cup” e per la “Coppa 127”. Proprio nella Coppa 127 concorreranno Marino e Ruggero, il trofeo ideato dalla scuderia Pro Energy Motorsport vedrà la sua ultima tappa.