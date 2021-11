Biella 4 Racing, tanta esperienza dal Rally Città di Modena

Si è svolto sabato 30 e domenica 31 ottobre il 41° Rally Città di Modena, manifestazione organizzata da Aci Modena e Scuderia Automobilistica San Michele, valido quest’anno come finale unica di Coppa Rally di Zona. Al via, per i colori B4R, il navigatore di Scuderia Fabrizio Rizzo, che dettava le note ad Igor Parracone, a bordo della Suzuki Swift griffata Alma Racing di classe RA5N. Per loro una centocinquantunesima posizione assoluta, nonché settima di classe.

La gara, impreziosita da un numero record di partecipanti provenienti da tutta Italia pronti a darsi battaglia per conquistare i vari titoli nazionali a disposizione, è stata caratterizzata da un percorso veloce e difficile, reso ancora più complicato dalle mutevoli condizioni meteo, che, unite all’elevato ritmo che tutti gli equipaggi hanno imposto alla propria condotta per cercare di giocarsi al meglio le proprie chance di vittoria, hanno indotto molti di essi all’errore, provocando diverse interruzioni e ritardi sui tempi previsti dalla tabella di marcia. “Purtroppo la gara non è andata come da aspettative”, esordisce Fabrizio Rizzo, “già la prima ed unica prova del sabato, la Barighelli, è stata percorsa in trasferimento a causa delle molte vetture incidentate lungo il percorso che non permettevano uno svolgimento della speciale in sicurezza. La domenica, dove affrontavamo le altre sei prove speciali in programma, l’intenzione era quella di spingere per tentare di avere una buona posizione di classe e di assoluta a metà giornata e da li impostare il secondo giro di prove.

Dopo un bel tempo sulla Ospitaletto, le successive Barighelli e San Pellegrinetto non sono andate bene, a causa della fitta nebbia che a circa metà di entrambe ci ha impedito di mantenere il ritmo imposto nel primo tratto di prova speciale. Dopo l’assistenza la nebbia è aumentata ancora di più, comprendo in pratica tutto lo svolgersi delle speciali, e per noi al debutto su queste strade veloci, è stata un circostanza che ci ha penalizzato non poco. Infine, un problema elettrico alle luci ci ha rallentato ulteriormente, consigliandoci di portare a termine la gara senza prendere rischi ormai inutili. Un vero peccato non aver potuto esprimerci al meglio, ma dall’altro lato della medaglia, una grande esperienza che ci portiamo a casa e che ci tornerà sicuramente utile in futuro. Un ringraziamento infine a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa annata, sia sui campi gara che non, rimandando l’appuntamento alla prossima stagione”.