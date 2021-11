Lampade a terra, illuminare arredando

Se sei alla ricerca di un metodo per illuminare la tua casa in punti dove non è possibile inserire lampadari a soffitto e muro, o semplicemente in modo alternativo, allora la giusta soluzione sono le lampade a terra.



Ne trovi di design o semplici e lineari che si adattano a tutti gli stili, puoi davvero divertirti ad arredare la tua casa e renderla personale e adatta a tutte le tue esigenze anche dal punto di vista dell'illuminazione.

Illuminare con le lampade a terra la zona notte

Le camere da letto sono una zona che necessita di differenti tipologie di luce, ovvero:



- per la mattina quando è necessario prepararsi per affrontare la giornata, quindi recuperare tutti gli abiti, vestirsi e iniziare in serenità.



- Per la sera, dopo una giornata frenetica si ha bisogno di una luce che possa dare sollievo agli occhi, quindi che sia soffusa e che permetta di vedere, anche se solamente in controluce, tutto quello che abbiamo esigenza di trovare all'interno della stanza, ed anche magari di leggere le pagine di un buon libro per rilassarci.



- Nelle camere dei bambini sono necessari dei punti luce che sia possibile rendere soffusi per un riposo dei piccoli sereno e senza paure.



Tutto quello che abbiamo sino ad ora descritto è possibile con delle lampade da terra che si possono posizionare nella camera nei punti che maggiormente interessano, come ad esempio accanto ai comodini e vicino all'armadio, magari anche considerando la semplicità di accendere e regolare l'intensità della luminosità.

Lampade a terra, illuminare la zona giorno

Nella zona giorno si possono spesso racchiudere differenti esigenze, ovvero è la parte della casa che si vive maggiormente, si mangia, si lavora, ci si riposa, si guarda la tv e si fanno chiacchiere con gli amici. In tutto questo è possibile rispondere ad ogni singola esigenza utilizzando illuminazione alternativa come quella delle lampade a terra.



Pensiamo quindi che in cucina si deve illuminare bene sia il tavolo, che oltre alla normale funzione di consumo dei pasti è possibile utilizzarlo anche per attività di gioco, studio e lavoro dai vari componenti della famiglia, che la zona dove si cucina.



Le lampade a terra si trovano di differenti altezze, alcune possono anche creare ampi e caratteristici archi sino ad arrivare dritte ad illuminare le zone come i tavoli da pranzo e quelli da salotto, creando delle parti in piena illuminazione ed altre dove lasciar completamente riposare gli occhi. Il salotto, per risultare una zona molto rilassante, necessita di luci a terra che non diano forte illuminazione su parti come divani e vicino a televisori.



Ricordate che una casa confortevole inizia proprio da come riuscite ad illuminare. Se una stanza è eccessivamente illuminata si corre il rischio di trovarsi davanti ad un tale fastidio ad occhi e testa che una sensazione di disagio potrebbe pervadere tutte le persone che entrano nella stanza.

Illuminazione con lampade a terra, il tuo stile unico da costruire

Sicuramente se stai cercando un metodo di illuminare la tua casa senza i classici lampadari vuol dire che sei alla ricerca di qualcosa che renda la tua abitazione personale ed unica. Quindi anche per quanto riguarda il tipo di lampade a terra è necessario che tu scelga modelli innovativi e che meglio si adattano allo stile che hai deciso di dare alla tua casa.



Tutto quello che devi fare è iniziare a scegliere tutti i punti dove vuoi che le zone siano ben illuminate, ricorda anche che molte hanno anche tecnologie che si adattano alla domotica, dunque avrai la possibilità di comandare accensione e intensità delle luci di ogni zona della tua casa.

Trova i modelli che riescono a rispondere alle tue esigenze, su

www lampadariweb.it

ne puoi vedere diversi, puoi prevedere anche decori e disegni a soffitto, dato che grazie a questo tipo di illuminazione avrai la parete completamente libera, tutto prenderà un sapore particolare e sicuramente stupirai tutti i tuoi ospiti. Un nuovo metodo per vivere la tua casa con una luminosità particolare, tutto pronto per rispondere in tutto a quelle che sono le esigenze della tua famiglia.