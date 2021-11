Poké, anche a Biella è scoppiato il boom cibo hawaiano

Anche a Biella è scoppiato il boom Poké, il cibo hawaiano a base di riso, a cui puoi aggiungere carne o pesce, verdure, crispy e salse, ideale per la tua pausa pranzo o per le sere in cui non hai voglia di cucinare.

A Biella trovi il gusto delle Hawai da Poké Kal in via Italia 62. “Abbiamo aperto il 1 ottobre - dice il titolare Andrea Minera – e stiamo andando molto bene, soprattutto per le pause pranzo di studenti e lavoratori e per le cene veloci. Anche Biella ha recepito la moda del Poké, un piatto che va nella direzione del mondo healthy che sta spopolando in Italia da due anni e mezzo”.

Il Pokè piace perché è un piatto completo, bilanciato, salutare, veloce e super gustoso.

“Il Pokè è servito in una bowl (ciotola), in versione regular oppure large, - spiega Andrea - composta da una base di riso bianco, nero, rosso, quinoa o insalata, a cui si aggiunge la parte proteica magra con salmone o tonno crudo o marinato, oppure salmone, gamberi, pollo o manzo cotto, oppure tofu per i vegetariani. Successivamente si aggiungono vitamine e sali minerali scegliendo tra una vasta scelta di verdure e frutta come avocado, mango, zucchine, carote, olive, mais, ceci. Dopo di che non resta che scegliere la parte croccante, ovvero i crispy, che possono essere arachidi, anacardi, mandorle, semi di sesamo…Per rendere completa la bowl si aggiunge la salsa come ad esempio salsa avocado, mango, soia, teriyaki ecc…Beh ora che vi ho fatto venire l’acquolina non vi resta che venire a trovarci per scoprire il nostro Pokè”.

Da Pokè Kal di Via Italia 62 puoi comporre e gustare il tuo Pokè, oppure gustalo comodamente a casa tua utilizzando il take away o la consegna a domicilio tramite i portali Foodracers Deliveroo, Glovo. È un piatto servito a temperatura ambiente, quindi ideale per il servizio di asporto.

Poké Kal Biella è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 15 e dalle 17:30 alle 21:30.