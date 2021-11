Biella: domenica ritorna CrocettaPiù, il celebre mercato di griffe di Torino

Domenica 7 novembre torna a Biella il Mercato Straordinario CrocettaPiu’ in Tour, il prestigioso mercato torinese della Crocetta. Dopo il successo delle edizioni passate del Piazzo, di Vigliano Biellese e di Cossato, finalmente l’evento sarà ospitato in pieno centro in Piazza Vittorio Veneto e Giardini Zumaglini.

Celebre per le sue griffe Made in Italy, il mercato propone le novità autunno/inverno nel campo dell’abbigliamento e delle calzature, oltre che un ampio assortimento di accessori per l’arredo casa, oggettistica, pelletteria e molto altro. “Confidiamo in una bella giornata e ci auguriamo di essere apprezzati dai Biellesi anche per questa edizione, che in fatto di tessitura, lane e capi d’abbigliamento sono tutt’ora tra i massimi intenditori” conclude Marco Ravera, organizzatore dell’evento.