Fondi europei, incontri per gli enti locali

Proseguono gli incontri rivolti agli enti locali piemontesi sull’utilizzo dei fondi europei nell’ambito del progetto “Europa Piemonte Sviluppo”, finanziato dalla Consulta regionale europea e organizzato dall’Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE) in collaborazione con Anci Piemonte.

Il 5 novembre sarà la volta di Biella e Vercelli; gli incontri si svolgeranno nelle rispettive sedi della Provincia e saranno aperti dai saluti istituzionali del consigliere segretario delegato alla Consulta Michele Mosca. “In questa fase di superamento della pandemia, Pnrr e Recovery Fund sono strumenti di straordinaria importanza per sostenere il sistema Italia - spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Graglia, delegato alla Consulta -. Su questo fronte il Piemonte deve essere protagonista dimostrando che la propria rete istituzionale, sociale e imprenditoriale dispone delle capacità necessarie per favorire lo sviluppo”. “Abbiamo realizzato un progetto di formazione per aiutare anche i Comuni più piccoli a riconoscere le possibilità offerte dai finanziamenti diretti dell’Ue, erogati tramite bando delle Agenzie e della Commissione europea - sottolinea Mosca - aumentando così le possibilità di accedere alle risorse”.

Obiettivo degli incontri è supportare le amministrazioni locali nel cogliere le opportunità che saranno messe a disposizione dall’Ue attraverso la nuova programmazione 2021-2027 e le possibilità di finanziamento su progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che attingono al bilancio del Recovery Fund/Next Generation EU.