Si presenta al lavoro senza green pass, non può entrare e chiama i Carabinieri

Si è presentato al lavoro senza il green pass e non gli è stato permesso di entrare come prevedono le recenti normative anti covid. A quel punto il lavoratore esigeva una dichiarazione scritta che attestasse la sua volontà di lavorare e che ciò gli veniva impedito dalla azienda. Al diniego del responsabile di quest'ultima, che non sarebbe tenuta a rilasciare nessuno scritto in quanto stava ottemperando alle normative vigenti, il lavoratore ha chiamato i Carabinieri. I militari giunti sul posto, però, avrebbero confermato la versione della ditta. A quel punto il 37enne si è allontanato dichiarando la volontà di rivolgersi ad un legale.