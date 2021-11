Brusnengo: Il vicino non lo vede da giorni, lo trovano morto in casa

E' stata dichiarata la morte naturale per l'85enne di Brusnengo trovato morto nella propria abitazione dopo che i sanitari del 118 e i Carabinieri sono arrivati in seguito alla chiamata di un vicino di casa allarmato perchè non vedeva l'anziano da qualche giorno. La salma è stata poi affidata alla nipote per procedere alle esequie.