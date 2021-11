Its Tam, al via il nuovo biennio

Silvia Moglia, Direttrice ITS TAM Biella, foto its tam

Biella, 3 novembre 2021 – Sono ai nastri di partenza, giovedì 4 novembre, i nuovi corsi del biennio 2021-2023 dell’ITS TAM. L’istituto ospiterà 83 nuovi iscritti, giunti a Biella da tutta l’Italia. “Il 68% degli allievi – spiega la direttrice Silvia Moglia – proviene dalle regioni più vicine a noi (Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta), ma pure da Friuli Venezia Giulia, Puglia, Campania, Lazio, Emilia Romagna e Calabria. Un segnale importante per la nostra scuola che conferma l’eccellenza dei corsi e la validità della preparazione che offriamo. Cosa fondamentale, è anche l’alto livello di occupabilità che viene assicurato al termine del diploma”.

Quest’anno saranno 4 i corsi attivi (uno in più dello scorso anno). È stato infatti sdoppiato l’indirizzo di Confezione & Maglieria in due corsi indipendenti, in base a quelle che sono state le sollecitazioni giunte dalle stesse aziende.

Gli allievi, com’è consuetudine, al loro ingresso al TAM riceveranno il kit dello studente: una t-shirt, lo zainetto in cotone e la borraccia: “Ambiamo a diventare “plastic free” – prosegue Moglia. Già dal 2019 è stata installata in sede una colonnina per l’acqua, gratuita per tutti i ragazzi. In occasione del nuovo anno accademico, è stata inoltre inaugurata sul nostro sito una nuova area riservata: con l’aumento del numero complessivo degli iscritti (quasi 150), nell’ottica di ridurre i consumi di carta e rendere le comunicazioni più fluide ed efficienti, la nuova piattaforma faciliterà la didattica e le relazioni studenti-docenti-staff”.

I primi 2 giorni saranno dedicati all’accoglienza, con i membri dello staff che si alterneranno in aula per fornire a tutti i nuovi arrivati informazioni sul funzionamento del corso, l’accesso ai laboratori e gli stage in azienda. Ma anche se l’anno accademico sta iniziando, l’accesso al nuovo biennio è aperto ancora per alcuni giorni per gli ultimi posti disponibili, soprattutto per il corso Tecnico Superiore di Sostenibilità e Innovazione Tecnologica dei Processi Tessili: frequentando questo indirizzo gli studenti potranno rendersi protagonisti della transizione green del settore Tessile Abbigliamento Moda, sulla quale l’attenzione delle aziende è sempre più crescente.

Tutti gli interessati, ambosessi in possesso di diploma di Scuola Media Superiore, possono iscriversi direttamente sul sito itstambiella.it o richiedere informazioni a segreteria@itstambiella.it

