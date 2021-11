Cavaglià: castagne in piazza grazie agli Alpini con la macchinetta per tagliarle, foto Roberto Canova

La pioggia di domenica non ha fermato gli Alpini di Cavaglià, che in piazza hanno distribuito 7 quintali di caldarroste, oltre al vin brulè. A incuriosire i partecipanti è stata in particolare la macchinetta per tagliare le castagne ideata dall'alpino veterano Miglietti (fondatore delle officine di Dorzano ), che dopo un lungo anno di studio ha brillantemente superato il collaudo.

Gli alpini di Cavaglià torneranno ancora in piazza domenica 7 Novembre sempre per caldarroste e Brulè.