4 novembre, Alpini e Comune uniti nel ricordo dei Caduti

Nella tarda serata del 3 novembre, guidati dal capogruppo Paolo Massaro, una cospicua rappresentanza di Alpini del Gruppo di Gaglianico, in ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio Nazionale dell’Associazione e in contemporanea con tutti i Gruppi associati all’ANA, si è riunita ai piedi del monumento ai Caduti eretto nella piazza del paese per celebrare la Giornata delle Forze armate e dell’Unità d’Italia e ricordare il centenario della traslazione all’Altare della Patria della salma del Milite Ignoto.

E’ stata deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento ai Caduti ed è stata letto il messaggio inviato dal Presidente Nazionale Sebastiano Favero che ha ricordato la valenza di questo anniversario invitando tutti a continuare nell’impegno di trasmissione dei valori alpini in segno di rispetto per tutti i Caduti. Alla manifestazione erano presenti le autorità Comunali nelle persone del Sindaco Paolo Maggia e dell’assessore Luca Mazzali mentre i tempi della cerimonia sono stati scanditi dalla tromba di Daniele Geda.