Non Sei Sola, si presenta il progetto Disamorex in Provincia

L'associazione Non Sei Sola, unitamente a tutti i partner del progetto “Disamorex - Chiamarlo Amore non si può”, Consorzio CISSABO (Ente capofila), Consorzio IRIS, ASL BI, Associazione Underground, Associazione PaViol Percorsi Antiviolenza, Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Biella, Consigliera di Parità della Provincia di Biella, l'Ordine dei medici e chirurghi di Biella, l’Agenzia Formativa Finis Terrae, Anteo Impresa Cooperativa Sociale Onlus, Cooperativa Animazione Valdocco e Cooperativa Maria Cecilia convoca una conferenza stampa per il giorno 4.11.2021 alle ore 15:00 presso la Sala Becchia della Provincia di Biella per la presentazione delle attività svolte nell'ambito del progetto Disamorex.

Il progetto Disamorex, mutuato in chiave biellese dal Comitato Pari Opportunità degli Avvocati ed Avvocate di Biella con il Coordinamento del Centro Antiviolenza, era stato ufficialmente presentato il 25 novembre 2019 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In quel primo incontro era stato illustrato il “farmaco Disamorex”, definito un salva vita per le donne a rischio di violenza e avente come principio attivo la consapevolezza. Si tratta di una scatolina realizzata in analogia a quelle dei medicinali e contenente sei cartoncini numerati e di colori diversi con testi per riconoscere i segnali delle varie tipologie di violenza e i numeri a cui rivolgersi in caso di bisogno.

Dopo un periodo di pausa forzata dovuto all'emergenza sanitaria, da inizio 2021, grazie a un finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, in collaborazione con la Regione Piemonte, nell’ambito del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 – Azione 2) Progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita è stato possibile programmare un progetto specificamente rivolto alle adolescenti e agli adolescenti, partendo dalla carta Disamorex a loro destinata, attuando un percorso formativo destinato agli insegnanti degli Istituti Superiori di Secondo Grado del Biellese che si è recentemente concluso. Inoltre sono stati realizzati ben 175 pannelli informativi raffiguranti la carta Disamorex, che saranno esposti in tutte gli istituti di scuola secondaria di secondo grado del Biellese, nonchè presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri, negli informagiovani di Biella e Cossato e nei Consultori per le famiglie di Cossato e di Biella. Durante la conferenza stampa saranno presentati e consegnati ufficialmente i pannelli, le scatoline Disamorex e sarà illustrato il lavoro svolto nell'ambito del progetto.