Chiavazza, gli Alpini hanno celebrato il 3 novembre

Anche il Gruppo Alpini di Chiavazza, così come tutti i Gruppi Alpini d’Italia, hanno celebrato ieri sera 3 novembre il centenario della Commemorazione della traslazione del Milite Ignoto nell’Altare della Patria sotto una pioggia battente, con la graditissima presenza del Cappellano della Sezione Alpini di Biella Canonico Emerito Don Remo Baudrocco e di nutrita presenza della popolazione del quartiere; hanno deposto la Corona d’Alloro e dato lettura del messaggio del Presidente Nazionale dell’A.N.A. pensando che la pioggia non ferma gli Alpini a fronte del sacrificio di un’intera generazione di Eroi che si sacrificarono per l’Unità Nazionale.