Come accompagnare il nostro amico nelle aree cani cittadine

Vi parlerò invece di come dobbiamo gestire il nostro cane, a cosa fare attenzione, evitare o incentivare.

Prima di tutto ricordiamoci che noi conosciamo il nostro Amico, ma non altrettanto quelli che troveremo già all’interno dello sgambatoio o che vorrebbero entrarci, consiglio per tanto di usufruire di quegli spazi solo se già occupati da uno o al massimo due altri cani, in quanto non tutti potrebbero essere socializzati a dovere, o semplicemente potrebbero non aver voglia di interagire, quindi un numero importante di presenti potrebbe innescare meccanismi anche pericolosi, di conseguenza non abusiamone occupando per troppo tempo l’area, dando la possibilità anche ad altri di utilizzarla.

Ricordiamoci che il tempo che stiamo dedicando al nostro peloso è destinato a lui, e non a consultare lo smartphone seduti sulla panchina, come dico sempre, “collegatevi al vostro cane, non al cellulare!” perché è determinante prestare attenzione a ciò che fa, a cosa potrebbe ingerire, alla presenza o meno di forasacchi, etc. quindi consiglio di passeggiare, muovervi, mentre lui esplora, annusa, magari interagendo con lui, giocando, o semplicemente stando “con lui”.

È importante quindi saper osservare il proprio Amico, accompagnarlo in passeggiata e con la nostra presenza attiva anche all’interno di queste aree, senza pensare sia un atto dovuto, perché se fatto male, oltre a non servire, potrebbe recare seri danni allo stesso.

Preferisco proporre di investire in quell’oretta programmata, portando il cane in natura, in campagna o nei boschi, ma in contesto cittadino questa rappresenta comunque una buona soluzione per diversificare la passeggiata, in città come la nostra abbiamo la fortuna di averne attrezzate con strutture di agility, altre adeguatamente adornate con tutto ciò che serve, facciamo in modo di utilizzarle nel miglior modo possibile, lasciandole pulite e in ordine, segnalando eventuali criticità al Comune.

Godetevi la compagnia del vostro cane, perché lui sarà felice nel poter condividere questi momenti con voi, un cane appagato, sarà un cane felice!