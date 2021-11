Lessona, la Locanda della Stazione celebra 60 anni di storia con i piatti che l’hanno resa famosa FOTO e VIDEO

La Locanda della Stazione di Lessona quest’anno festeggia il suo sessantesimo compleanno. La sua storia affonda le radici nel lontano 1961 quando la famiglia Casasola si trasferisce dal Friuli Venezia Giulia a Lessona, nella zona delle Fabbriche. La famiglia, grazie alla licenza rilevata da una cugina, inizia a gestire un locale a pochi metri di distanza dalla sede attuale che diventa così la prima incarnazione dell’oggi celebre Locanda.

A prendere in mano la situazione è Moos Artemisia che, sin dal primo momento, dedica anima e corpo a questa nuova impresa e, nonostante i quattro figli a carico in età scolare, riesce in breve tempo a trasformare la Locanda in un punto di riferimento per i lavoratori della zona, tanto che si guadagnerà il soprannome di “Mami”. Piatti caldi, giochi di carte e canzoni creano così un’atmosfera unica ed inconfondibile che attira sempre più clienti e che la cucina, sempre aperta, riesce a soddisfare con i suoi sapori casalinghi e tradizionali.

Dalla fine degli anni ’60 la storia dei Casasola presenta un susseguirsi di eventi che porterà la Locanda a diventare ciò che oggi conosciamo. Prima la tremenda alluvione del ’68 che costringe i proprietari a spostare la sede in un caseggiato vicino, poi la costruzione di un vero e proprio salone per il ristorante che permette di organizzare feste e banchetti. Il business cresce ma l’atmosfera non va perduta, tant’è che anche se la proprietaria diventa Anna Lisa, figlia di Artemisia, tutti continuano a chiamare la Locanda "da Mami”.

Arrivano gli anni ’90 e con loro la possibilità di fare un nuovo investimento: vengono avviati i lavori per un nuovo stabile destinato ad un futuro albergo a 3 stelle. Il progetto funziona e, a febbraio 2006, il nuovo hotel viene inaugurato mentre, a fine novembre del 2009, il ristorante si trasferisce in questa nuova sede dando così vita ad una struttura unica. Durante tutti questi anni molte cose sono cambiate ma la storia della Locanda della Stazione ha un filo conduttore, un nucleo che non è mai andato perduto nonostante il tempo che è passato: lo spirito di accoglienza casalingo, la semplicità nelle cose e tutti gli insegnamenti di “Mami”.

“La nostra missione – racconta Adele Rodighiero, nipote di Artemisia e figlia di Anna Lisa – è quella di conservare e portare avanti la tradizione che ci ha sempre contraddistinto, valorizzando gli insegnamenti che nostra nonna e mia madre ci hanno trasmesso”.

Per questo i sei piatti proposti nel menù, disponibile dall’8 al 13 novembre, saranno espressamente dedicati ad ogni decennio della storia della Locanda. È possibile visualizzare il menù intero e i sei piatti a disposizione all’indirizzo web della locanda (clicca qui).

Locanda Della Stazione

Via Francesco Cesone, 12 13853 LESSONA – BI

Numero di telefono e WhatsApp 015.981132

Sito web: clicca qui.

Pagina Facebook: clicca qui.

Pagina Instagram: clicca qui.