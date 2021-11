Scuola Pallavolo Biellese, iniziati i campionati giovanili

In questo weekend abbiamo assistito all'inizio dei campionati giovanili per le squadre dall’U15 all’U19. Finalmente i ragazzi hanno potuto dimostrare in campo quello che valgono e divertirsi con i loro compagni.

Queste squadre sono la colonna portante della Scuola Pallavolo Biellese che investe tempo e risorse sulla loro crescita, che è un obiettivo fondamentale della società.

Ecco di seguito i risultati delle gare svoltesi in questo weekend:

U15 SPB Lanificio Sordevolo - Volley Acqui Terme 0-3 (20-25; 12-25; 13-25)

U17 SPB Monteleone Trasporti - Volley Domodossola 3-0 (25-12; 25-21; 27-25)

U19 Alessandria Volley - SPB Officine Pozzi 0-3 (16-25; 9-25; 22-25)