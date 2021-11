Un tuffo nel Medioevo, l’Alberghiero di Mosso chiude le celebrazioni di Dante con una torta speciale

“Dame e Messeri buonasera. Sono lieta di darvi il benvenuto a questo convivio. Ci siamo prodigati con tanto impegno e tanto affanno che a dirlo non mi vergogno per trasformar questa vostra serata in un dantesco sogno…Buon cibo vi serviremo e preziosi vini mesceremo in modo che felici possiate trascorrere ore gioviali con conoscenti e amici. Dunque andiamo a incominciare in modo tal che questi momenti siano per voi da ricordare”.

E’ con queste parole che la professoressa Zona, docente di Sala, ha aperto la cena medievale che si è svolta sabato sera presso l’Istituto Alberghiero “Gae Aulenti “ di Mosso. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione culturale “La finestra sull’arte”, chiude la serie di iniziative che l’istituto ha portato avanti in questo anno per celebrare l’anniversario dantesco. Gli alunni di 5 A/S indirizzo Sala e 5 A/C indirizzo cucina hanno allestito un vero e proprio banchetto in stile medievale: cibi, centritavola, candele e drappeggi hanno portato i commensali nei castelli del Trecento. Un ricco menù che ha visto nel dessert la celebrazione più particolare all’illustre poeta.

“Per creare la nostra Torta 700 - spiega il prof. Bozzone, docente di Cucina - ci siamo ispirati alla più grande opera di Dante Alighieri, la Divina Commedia . La base rappresenta l’ Inferno, le fiamme, il fuoco, la coda di Lucifero.Sul secondo strato abbiamo riprodotto la spiaggia del Purgatorio e alla sua sommità il Paradiso Terrestre. Ultimo strato, il Paradiso, bianco, etereo e impalpabile come lo zucchero filato. Infine la riproduzione dell’ opera di Dante , il Libro, il simbolo della letteratura italiana, un soffice tortino di mele accompagnato da una delicata crema chantilly”.

“Una grande soddisfazione quella di poter offrire agli studenti la possibilità di misurare le proprie competenze nell’organizzazione di una serata importante - aggiunge la prof.ssa Vioglio, referente di sede - e grande soddisfazione anche da parte dei partecipanti che si sono complimentati con alunni e docenti”.