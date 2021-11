Al Relais Cascina Era ‘Moda Arte e Bon Ton’

Domenica 7 novembre, Moda Arte e Bon Ton aprirà le porte del Relais Cascina Era con la sfilata della nuova collezione Autunno Inverno 2021/22. La splendida e lussuosa location, circondata da un ampio giardino, adatto a tutti i tipi di cerimonie ed eventi, con ampie sale che accoglieranno i visitatori, è stata rinnovata da poco dagli stessi proprietari del Relais Santo Stefano di Sandigliano.

Una ricca cena del Relais Cascina Era di Sandigliano sarà servita in una di queste sale all’interno della proprietà. Verrà presentata la collezione Autunno Inverno 2021/22, la serata sarà condotta dalla presentatrice Paola Mercandino ed introdotta da Raffaella Biasia e Alessia Zuppicchiatti, organizzatrici della sfilata. Le modelle e i modelli, coordinati da Ilaria Garcia, saranno Biellesi non professionisti. La cena garantirà un posto riservato alla sfilata ed il costo sarà di €30,00. Si può telefonare al numero 333/3160754 per la prenotazione della cena che inizierà alle ore 19.30/20,00 ed a seguire la sfilata alle ore 21,00 con ingresso libero fino alla capienza massima della sala.

Saranno applicate le norme Covid, Green Pass obbligatorio e chi sprovvisto, si potrà recare presso La Farmacia Dimitri-Monti di Buronzo, Via Giuseppe Garibaldi 16, che si è resa disponibile ad effettuare il tampone a pagamento, dalle ore 16.30-18.30, valido 48h, su prenotazione. Per prenotare il tampone telefonare al n. 0161/851120, oppure 348/2652083.