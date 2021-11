Realizzare e-commerce in questo periodo: ecco perché conviene

Perché realizzare un e-commerce conviene? La crescita esponenziale dei negozi online ha permesso a molte persone di espandere il proprio business e di diventare un vero e proprio punto di riferimento per la clientela. La dinamica di internet non è immediata: sebbene non sia semplice, non è nemmeno impossibile, soprattutto se si sceglie di affidarsi a una web agency per realizzare l’e-commerce.

Aprire un e-commerce conviene?

La risposta è sì, ma dipende da tanti altri fattori che non possono essere proprio ignorati. Non è possibile lanciare un’attività online proficua da soli, perché abbiamo bisogno di un supporto costante, non solo nella cura della piattaforma e-commerce, la cui gestione deve essere affidata ai migliori, ma anche per integrare dei software specializzati che possano automatizzare i processi e ottimizzare i tempi, andando ad aumentare i profitti.

In un periodo storico molto delicato come quello che stiamo vivendo, a seguito della Pandemia di Covid-19, lo shopping online è diventato ormai una costante, una componente essenziale nella vita di tutti. Vediamo quali sono gli effettivi vantaggi.

Ti connette ai tuoi clienti

Il negozio online abbatte molte distanze. Potresti credere che sia più semplice conversare con i clienti di presenza, ma in realtà internet ti aiuta a esplorare il tuo target, a espanderlo e addirittura ad attrarre in continuità nuovi potenziali clienti, andando poi a fidelizzarli sul lungo termine.

Uno dei principi cardine dell’e-commerce è ovviamente il marketing moderno , che può essere di certo sfruttato a proprio favore, magari puntando alle nuove strategie. Non dimenticare però la SEO, l’ottimizzazione sui motori di ricerca, perché altrimenti i tuoi clienti potrebbero non riuscire a trovarti.

Sei sempre aperto (e non esistono festività)

Perché conviene aprire un e-commerce? Perché non hai orari. Le abitudini di acquisto dei clienti sono cambiate. Ormai fanno shopping alla sera, persino alla notte, c’è chi invece acquista dei prodotti irrinunciabili al mattino, mentre sta facendo colazione. Con un e-commerce, non esistono le festività.

Per farti un esempio concreto e comprendere il reale meccanismo e funzionalità dell’e-commerce, basta pensare ad Amazon, che è un vero e proprio colosso. Un negozio dapprima, e oggi un mercato online in cui è possibile perdersi tra centinaia di scaffali virtuali.

Puoi espandere il tuo business anche a livello internazionale

Immagina di poter spedire i tuoi prodotti un po’ ovunque, non solo in Italia. Ci sono molti negozi online che sono partiti in sordina, che si sono dati degli obiettivi sul lungo termine. Li hanno raggiunti investendo sulle potenzialità del web, senza però lasciarsi prendere dallo stress.

Il business online è di certo interessante perché consente di puntare al mercato internazionale. Se vendi dei prodotti fatti a mano o di altri brand, puoi spedirli anche all’estero e ovviamente accrescere il bacino dei tuoi clienti. E non è affatto poco, considerando i profitti.

Come realizzare un e-commerce?

Come si apre effettivamente un e-commerce e quali sono i criteri da considerare? Una delle piattaforme più utilizzate del settore è sicuramente Magento, che è anche molto ben ottimizzata sul livello SEO. Oltre al negozio online, scegli solo il meglio per la tua azienda e valuta anche di affidarti ai migliori software personalizzati.

Investi su te stesso, credi nel tuo progetto: da un’idea, puoi creare molto sfruttando il web. Fallo però scegliendo di avere al tuo fianco un team valido, che possa sostenerti e suggerirti le migliori strategie di marketing.