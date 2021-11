Mostra Arte Virtuale Experience a Biella, aperta anche per le scuole

Dal mese di novembre gli Istituti Scolastici potranno visitare la mostra “Arte Virtuale Experience: Monet + Van Gogh”, presso il Museo del Territorio Biellese, anche nelle giornate di martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30 (ultimo ingresso ore 11.00), prenotando ai seguenti contatti: e-mail: didatticamuseo@comune.biella.it o tel. 015/2529345.

La mostra è consigliata per i bambini con età superiore ai 10 anni e che tutti gli studenti dai 12 anni in su dovranno presentare, per accedere, una delle certificazioni verdi attualmente valide. Il pagamento dovrà essere effettuato presso la biglietteria del Museo, esclusivamente attraverso bancomat o carta di credito (non potranno essere accettati contanti).