E' morta la giovane urtata dal treno in stazione (foto di repertorio)

E' morta la giovane coinvolta, domenica mattina, in un terribile incidente in stazione, a Vercelli. Mentre si trovava sulla banchina, la ragazza era stata urtata da una carrozza semi centrale di un interregionale, finendo sbalzata sulla banchina.

Ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Sant’Andrea, e sottoposta a un intervento urgente per ridurre le conseguenze dei traumi riportati nell'incidente, la giovane, vercellese 15 anni appena, è spirata nella giornata di martedì dopo che era stata dichiarata le condizione di morte cerebrale. I genitori, molto conosciuti anche nel Biellese, hanno deciso di donare gli organi.

La ragazza era arrivata in condizioni gravissime in ospedale: intubata sul posto dal personale del 118 dopo che era stata sbalzata sulla banchina dal treno delle 10,09 che viaggiava in direzione Torino. Purtroppo ogni sforzo è risultato vano.