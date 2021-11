Ubriaca perde controllo auto e si scontra contro palo luce: notte di Halloween da dimenticare per 42enne (foto di repertorio)

Notte di Halloween da dimenticare per una 42enne di Biella, rimasta coinvolta in un sinistro stradale autonomo lungo la Trossi, intorno alle 3.45 di lunedì 1° novembre: secondo le prime ricostruzioni, la donna alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo e si sarebbe schiantata contro un palo della luce.

Notevoli i danni al lampione e al veicolo. La biellese è stata sottoposta al controllo alcolemico dagli agenti di Polizia, giunti nel frattempo sul posto per rilevare l'incidente: le analisi avrebbero evidenziato un tasso di circa 1,70 mg/l, ben oltre il limite consentito. Inevitabile il deferimento per guida in stato di ebbrezza, insieme al ritiro della patente.