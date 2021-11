Una ragazza di circa 18 anni è stata trasportata all'ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un sinistro stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, 2 novembre, a Candelo.

Per cause da accertare si sono scontrate un'auto, condotta da un anziano di circa 83 anni, e una moto con in sella la giovane biellese. Proprio quest'ultima sarebbe rimasta ferita ad una gamba ed è stata assistita dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto insieme ai Carabinieri.