Parcheggia l'auto a pochi passi dall'abitazione della madre e se la ritrova danneggiata. Il brutto episodio si è consumato nella giornata di ieri, 2 novembre, a Sala Biellese.

La proprietaria si era assentata qualche ora per far visita alla madre e, una volta tornata, ha notato alcune rigature sulle fiancate e danni agli specchietti. Amareggiata, ha immediatamente contattato le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto.