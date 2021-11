Caprioli e cinghiali investiti sulle strade, diversi interventi nella festività di Ognissanti

Sono sempre più numerosi gli investimenti di animali selvatici sulle strade biellesi. Il weekend di Ognissanti ha fatto registrare diversi casi, in alcuni punti della nostra provincia: nella serata del 31 ottobre, un passante ha segnalato la presenza di un capriolo investito a Lessona. Le sue condizioni sono sembrate da subito disperate ma l'intervento dei veterinari dell'ASL Biella ha evitato il peggio. L'animale è stato poi liberato poco distante dalla zona dell'impatto dalla sezione del recupero animali del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella.

Nella stessa serata, sulla Provinciale per Masserano, poco dopo il cimitero di Lessona, un altro capriolo è stato travolto da un'auto in corsa ma questa volta si è dileguato nella boscaglia. Meno fortunato, invece, l'animale sbucato all'improvviso sulla via per Castelletto Cervo, nel territorio di Cossato: l'episodio si è verificato nella giornata del 1° novembre. Infine, intorno alle 21 di ieri, 2 novembre, un cinghiale si è scontrato con un'auto in transito a Pray: grosso spavento per l'uomo alla guida e danni al veicolo. Anche in questo caso, l'animale ha fatto perdere le tracce nei boschi vicini.