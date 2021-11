Ancora vandali nel Biellese, nel mirino la sede del Tiro al Volo

Tornano a colpire i vandali a Biella. Nei giorni scorsi, per cause da accertare, ignoti si sono introdotti all'interno della sede dell'associazione Tiro al Volo, situata in corso Guido Alberto Rivetti, e hanno danneggiato l'interno della struttura: vetri infranti, mobili e suppellettili duramente colpiti. Perfino i bagni non sono stati risparmiati dall'onda di violenza.

Ad accorgersi del fatto compiuto, un consigliere che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Particolare sconcerto si respira tra le fila dell'associazione. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.