67enne trovato senza vita in casa, tragedia a Sagliano Micca

Tragedia nella giornata di ieri, 2 novembre, a Sagliano Micca. Un uomo di circa 67 anni è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione: a fare la macabra scoperta forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, allertati dai familiari che da qualche giorno non avevano più avuto notizie di lui.

Sul posto, oltre al personale del 118 e i Carabinieri, anche il medico legale e il magistrato che ne avrebbero constatato la morte per cause naturali. La salma è stata affidata al sindaco, in attesa dell'arrivo dei familiari.