Tra i migliori panettoni al mondo c'è quello della biellese Antonella Iuliano

Il 10 ottobre, a Roma, si è decretato il migliore panettone del mondo. A incoronare il vincitore tra 300 partecipanti, è stata la Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc), che ha anche organizzato la competizione. Sede della manifestazione, il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi. Quattro le categorie di premio: panettone classico, innovativo, decorato e gluten free. A giudicare, è stato un pool di 10 campioni del mondo di pasticceria, che ha consegnato la medaglia di bronzo alla biellese Antonella Iuliano nella categoria panettone decorato.

Cake designer dal 2011, Antonella ha partecipato quasi per caso al Campionato mondiale di Panettone e ora ne è talmente entusiasta che si è già prefissata di portarsi a casa l'oro alla prossima edizione. <Non volevo nemmeno partecipare - racconta - . Sono venuta a sapere dell'evento perché sono delegata provinciale della Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria. Io lavoro da Patti a Ponderano e quando ne ho parlato con il mio datore di lavoro mi ha spinta a provarci. E ora ne sono felicissima. Non finirò mai di ringraziarlo. E' stato tutto bellissimo, l'evento, il fatto di essere tutti in divisa, la cerimonia, perché è stato anche patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri e Culturali. L'anno prossimo punto all'oro>.