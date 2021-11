Coggiola, la castagnata avisina fa centro: andate a ruba in poche ore 3 quintali di caldarroste

“Anche quest'anno la castagnata ha fatto il pieno! In poche ore 3 quintali di castagne cotte sono andate a ruba”. Questa la soddisfazione dell'Avis Coggiola, a pochi giorni dal tradizionale evento che ogni anno si tiene il 1° novembre, in piazza XXV Aprile.

“Grazie a tutti – sottolineano dall'Avis - Grazie ai volontari che si sono prodigati per allestire il punto cottura tra mille difficoltà, grazie alla famiglia Mina e alla trattoria Cantun Balin per aver concesso gli spazi per la cottura e vendita delle castagne, alla ditta Iacolino e l'associazione pescatori di Coggiola- Portula per le attrezzature, al Comune per il patrocinio alla manifestazione. Al prossimo anno!”.