A Graglia si ricordano i caduti con gli studenti

Anche a Graglia celebrerà la solenne commemorazione dei caduti di tutte le guerre. La manifestazione, realizzata dal Comune in collaborazione con gli Alpini e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, si svolgerà il 4 novembre e prevede alle 10.15 il ritrovo al Municipio con la deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti in piazza Astrua con benedizione, ricordo dei cittadini di Graglia morti per la patria e commemorazione da parte degli allievi. Al termine, si terrà l'inaugurazione della targa dedicata al Milite Ignoto.