21 eventi, quasi 200 iscritti tra i risultati di Formattivati

21 eventi, quasi 200 iscritti, 321.853 visualizzazioni delle pagine web dedicate, più di 50 pubblicazioni social con oltre 430.000 visualizzazioni e più di 3.500 interazioni tra Facebook e Instagram: sono i risultati ottenuti in questi 6 mesi da Formattivati.

Il progetto alla sua prima edizione, finanziato dall’UPI nell’ambito del bando Azione ProvincEgiovani e presentato dalla Provincia di Biella in qualità di capofila, in partenariato con Informagiovani - Comune di Cossato, Groove APS, Consorzio Sociale Filo da Tessere e Sonoria APS, nato per favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro e migliorarne l’occupabilità. Un obiettivo comune quello condiviso dalle diverse realtà partecipanti: indirizzare i giovani, che stanno terminando o hanno terminato il proprio percorso formativo, aiutandoli nella ricerca del lavoro, aumentandone la consapevolezza rispetto alle proprie competenze, aspettative e obiettivi personali, migliorandone le capacità progettuali e di comunicazione. Da qui l’inizio, la realizzazione e lo svolgimento di Formattivati, l’iniziativa dedicata ai giovani residenti nella provincia di Biella, di età compresa tra i 16 e 30 anni, attraverso una serie di eventi, laboratori e percorsi di orientamento organizzati dai suoi partner. Un fine comune che le diverse realtà continueranno a perseguire anche nei prossimi mesi, grazie alle singole iniziative e i diversi percorsi di orientamento che da sempre mettono in campo sul territorio e che possono essere visionate sui loro siti di riferimento.

Per maggiori informazioni:

Informagiovani - Comune di Cossato: http://www.informagiovanicossato.it/on-line/Home.html

Groove APS: https://grooveaps.wordpress.com/info/

Consorzio Sociale Filo da Tessere: http://www.ilfilodatessere.com/Sonoria APS: http://www.scuolasonoria.it/