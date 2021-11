Fm Dental, la nuova frontiera dell’odontoiatria. Mininvasività e prevenzione tra i suoi punti di forza, FOTO

Francesco e Dario si conoscono da sette anni. E dalla loro voglia di mettersi in gioco e di dare via a un nuovo progetto insieme, è nato a maggio FM Dental, uno studio dentistico in via Tripoli, dove professionalità e specializzazione sono alla base di qualsiasi rapporto con la clientela. Prevenzione e mininvasività sono poi le parole d'ordine.

<Abbiamo 25 e 26 anni. Da mesi avevamo deciso di dare vita a un nuovo progetto insieme, e a maggio abbiamo aperto FM Dental, dalle nostre iniziali Francesco Morrone, il mio socio e Dario Ferrari>. Francesco, specializzato in igiene dentale, si occupa del lato pratico, degli aspetti clinico-sanitari, mentre Dario di quelli amministrativi e burocratici. <Avevamo voglia di fare qualche cosa noi, di non dover dipendere da nessuno – racconta Dario - . Ed è quello che stiamo facendo, in maniera umile ma decisa>.

Offerta in città ce n'è, ma FM Dental vuole dare di più. <Il nostro obiettivo è proporre un servizio che al momento non c'è – continua Dario - . Per questo puntiamo molto sulla paradontologia>. Dario e Francesco non sono biellesi. Ma la scelta di aprire Fm Dental a Biella non è stata casuale: <Siamo di Legnano – spiega Dario - , ma per lavoro Francesco era venuto già diverse volte a Biella per la sua specializzazione. Aveva lavorato nei locali del nostro centro che abbiamo rilevato perchè il professionista che lo gestiva prima aveva deciso di cederlo. E' stata una serie di circostanze che ci ha fatto arrivare fino a qui: noi volevamo intraprendere un progetto nuovo e questo dottore per cui lavorava Francesco ha lasciato. Ed eccoci qui>.

FM Dental è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19. Ma in caso di esigenze particolari basta prendere appuntamento e anche il fine settimana diventa lavorativo. Lo staff dello studio è iperspecializzato. In tutto 5 le figure professionali che lavorano al suo interno, oltre a un assistente. <Ognuno di noi interviene nel suo settore di specializzazione – spiega Dario – per dare un migliore sevizio che va dall'infanzia al geriatrico. Ognuno fa quello che gli riesce meglio. C'è un odontoiatra specializzato per ogni settore> .

Prevenzione e mininvasività sono le parole d'ordine dello studio: <Il nostro approccio – conclude Francesco - è sempre il meno invasivo possibile, cerchiamo di evitare le operazioni. Inoltre puntiamo anche molto sulla prevenzione proprio per poter essere meno invasivi>.

Tra le convenzioni di Fm Dental ci sono quella con la Questura, con la Cgil, Banca Sella, oltre a diverse palestre e società sportive.

Per maggiori informazioni il telefono è 015.20666, il sito https://www.dentistaabiella.it/