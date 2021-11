Pella annuncia: "10 milioni per telemedicina comuni più piccoli direzione giusta per più inclusione"

“La firma del decreto, da parte del Ministro Speranza, sullo stanziamento di dieci milioni di euro per offrire strumenti di telemedicina alle farmacie dei comuni con meno di tremila abitanti è un passo importante nella costruzione di una medicina territoriale vera e propria e nella direzione dell'inclusione di tutti i territori del nostro Paese nel ridisegno del servizio sanitario nazionale all'indomani dell'emergenza pandemica”. A scriverlo il capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia, nonché vicepresidente vicario dell'ANCI, Roberto Pella.

“Si tratta – spiega - di funzioni fondamentali per i cittadini, come esami e screening, che dovranno essere garantite, dal punto di vista infrastrutturale, dalla piena attuazione della copertura della banda larga e quindi dal superamento del digital divide che colpisce, in massima parte, proprio i comuni meno popolosi. Sono soddisfatto che sia stata accolta una richiesta che anche Forza Italia aveva avanzato, in particolare all'interno del DEF, provvedimento di cui sono stato relatore. Nelle prossime settimane ci avvicineremo alla soglia del 90% di vaccinazioni effettuate, come prospettato dal Commissario Figliuolo: una campagna vastissima di informazione e di profilassi che ha raggiunto la nostra popolazione anche casa per casa, in ogni via di ogni comune, rendendo i territori più inclusi, più forti e sani, come testimoniano i dati sul drastico calo dei ricoveri in terapia intensiva e, per fortuna, dei decessi”.