Monte Cucco, indignazione sui social per pannello solare: parla Gian Piero Canova dell’ass. Valle di Oropa

“Purtroppo sui social ci hanno linciato – racconta Gian Piero Canova, rappresentante dell’associazione – perché qualcuno parla senza cognizione di causa”. L’associazione Valle di Oropa, nata nel 1951, ha posato la prima statuetta nel lontano 1961 e da allora si è sempre presa cura della sua creatura, ripristinandola e sostituendola dopo l’episodio di vandalismo subito negli anni ’70.

Il monumento odierno è infatti stato costruito, ad opera dell’associazione, nel ’77 e simboleggia la profonda devozione dei suoi membri: osservandone l’architettura si nota che la Madonnina stessa è inserita in un vetro di forma triangolare che imita la lettera “A” mentre la base ricalca la lettera “M”, componendo così la frase celebrativa “Ave Maria”.

“La posa di un pannello solare sopra la Madonnina – racconta Canova - è un gesto che è sembrato improvviso, ma ha in realtà delle radici che affondano nel lontano 1974, primo anno di Coda Cap Giovanni alla guida dell’associazione. È infatti durante la sua presidenza che inizia a manifestarsi l’idea di illuminare la statuetta, per darle maggiore significato simbolico ed emozionale”.

L’iniziativa resta in sospeso fino al 2021, anno in cui l’associazione compie il suo 70° compleanno, prima che la luce venga posta sul monumento: “Abbiamo deciso di posizionare questa luce come commemorazione per i 70 anni – prosegue Canova – su un monumento di nostra creazione. Ora siamo in una fase di confronto con gli enti che si occupano della gestione dei Sacri Monti per riuscire a trovare una soluzione”.