Eternit alla materna di Ponderano, venerdì i tecnici Arpa per la campionatura dell'aria all'interno, FOTO

Il vecchio pavimento alla materna di Ponderano dove sono state trovate tracce del materiale killer è stato tolto. Venerdì è previsto un sopralluogo dell'Arpa per capire se c'è la possibilità di iniziare la posa del pavimento e in che modo procedere. In particolare, Arpa procederà alla campionatura dell'aria all'interno dell'edificio, dove negli ultime settimane è entrato solo il personale addetto alla rimozione del pavimento la cui colla conteneva eternit.

<Spero che si risolva al più presto possibile – commenta il sindaco Roberto Locca - . Se riuscissimo a fare entrare tutti i bambini nelle loro scuola entro fine anno sarebbe bello>.

Inizialmente i costi dell'intervento alla materna erano stati stimati intorno al 50 mila euro, che sono poi diventati 150 per la scoperta dell'amianto. <Per fortuna siamo previdenti – continua il primo cittadino - . E' un edificio vecchio ed era facilmente immaginabile che ci fosse qualche traccia di amianto. Abbiamo un buon avanzo di amministrazione. Meglio così, almeno si è scoperto subito e non ci sono stati danni. L'amianto è pericoloso se la piastrella si rompe, diversamente no. Solo che la procedura è complessa. Da quando l'abbiamo scoperto fino alla fine>.

L'edificio da settimane è internamente avvolto in un involucro per evitare che eventuali particelle vengano disperse nell'aria, che potrà solo essere tolto nel momento in cui ci sarà il via libera da Arpa.