Cossato: nuovo look per il centro con i fondi PNRR, foto archivio

PNRR, dalla Regione Piemonte 600mila euro per il progetto di rigenerazione del centro di Cossato e il gruppo del Pd, attraverso un'interrogazione, chiede le tempistiche e le modalità con cui amministrazione e Regione si sono interfacciate.

Attraverso una nota stampa il sindaco Moggio ha accolto la notizia che il Comune, con il suo progetto di rigenerazione urbana del centro, "è stato scelto dalla Regione Piemonte tra i primi selezionati in vista del PNRR nel documento Next Generation Piemonte. Il progetto di rigenerazione urbana era stato candidato, in primavera, insieme ad altri 5 sviluppati sulle diverse linee tematiche ( cultura, sport, ambiente, digitalizzazione …) di finanziamento del PNRR e, dopo l’acquisto da parte del Comune dell’edificio ex Vesta e dell’area della Ex Palazzina Enel, si è sviluppato in termini di ancor più concreta e piena fattibilità".

I fondi stanziati dalla Regione pretendono una cantierabilità delle prime opere in 8 mesi, e Cossato è pronto. La giunta comunale ha già approvato lo studio di fattibilità relativo alla rifunzionalizzazione a uso uffici e servizi al cittadino che ridarà nuova vita all’edificio che insiste sulla centralissima Piazza Tempia; in parallelo si svilupperanno da subito i ragionamenti sull’area all’angolo di via Mercato che, per sua collocazione, è tale da poter contemplare diverse potenzialità di utilizzo, con ampi spazi aperti.

"Siamo certi - commenta Moggio - che questo intervento sarà decisivo in chiave qualitativa del processo di mutamento del territorio e costituirà concreta attuazione alla linea del nostro mandato di riportare il Centro in Centro. Il sostegno economico della Regione su questo progetto ci dà la certezza di poterlo attuare in tempi ragionevoli senza sacrificare gli altri interventi di cui il Comune abbisogna. Essere riconosciuti tra i progetti meritevoli di primo investimento è una soddisfazione per l’amministrazione tutta e sono grato, dice il primo cittadino, del prezioso lavoro svolto dagli Assessori e dagli Uffici sulla candidatura dei progetti al PNRR nonché certo che la collaborazione delle strutture regionali, già riscontrata in fase di candidatura, sarà garanzia di raggiungimento del risultato".

La minoranza non esulta quanto il primo cittadino e chiede chiarimenti. Attraverso un'interrogazione, Barbierato e Cavallotti chiedono al sindaco i dettagli del progetto "richiedendo formalmente l’accesso e l’invio degli atti, degli elaborati e di ogni altro documento ad esso collegati per sapere le modalità con cui l’amministrazione comunale si è interfacciata con l’ente regionale al fine di presentare il suddetto progetto e di conoscere le tempistiche del percorso che ha portato alla pubblicazione nell’elenco di questi giorni".