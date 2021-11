Bando residenzialità montagna, al via la piattaforma di candidatura

Si è aperta la piattaforma della Regione Piemonte per accedere al bando, e caricare la candidatura, per la Concessione di contributi sulle spese di acquisto e/o recupero di immobili da destinare a prima abitazione da parte di persone che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni montani della Regione. Questo il sito per rispondere al bando, da parte di tutti i cittadini: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-piemonte-finanziamenti-domande

A questo link è possibile invece trovare tutti i materiali del bando regionale, varato dal Settore Montagna guidato da Chiara Musolino e Stefania Crotta - e dall'Assessore alla Montagna, Fabio Carosso, Vicepresidente del Piemonte - in stretto accordo con Uncem: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/residenzialita-montagna

"Da oggi tutti gli interessati al bando, e sappiamo che sono moltissimi, possono inviare la candidatura - afferma Roberto Colombero, Presidente Uncem Piemonte - Ci auguriamo possano essere candidature forti dalla volontà di abitare e lavorare in montagna, 365 giorni l'anno. Deve essere così perché in questo piano confidiamo anche per avere comunità nei territori che sono plasmate e proiettate nel futuro da nuovi abitanti. Ci crediamo molto, e Uncem sta lavorando con la Regione su una Strategia per le Montagne piemontesi, a partire dalle Botteghe dei servizi e da una complessiva riorganizzazione delle opportunità a vantaggio dei cittadini. Le Unioni montane di Comuni hanno necessità di essere rafforzate e anche su questo lavoriamo spingendo Governo e Parlamento a dare strumenti e strategie per le montagne del Paese".