Atap e Green Pass: situazione stabile a Biella, in via di contrattazione con Asl una corsia preferenziale per tamponi agli autisti, foto archivio

In una sola giornata Atap è arrivata a cancellare anche una trentina di corse. E' stato l'effetto Green Pass nelle aziende, che però sembra finalmente almeno a Biella essere sotto controllo.

<Tanti dipendenti che erano in malattia sono rientrati – spiega il presidente dell'Spa dei trasporti Vincenzo Ferraris - . Qualche criticità rimane ancora sulla stratta che per esempio serve Pray, ma il resto è almeno stabile>.

Per il presidente la situazione è sotto controllo, anche se invita comunque sempre a dare un'occhiata agli orari. <Non vorrei mai che all'ultimo cambiasse qualcosa, quindi sempre meglio guardare il sito nelle ore serali, ma direi che stiamo andando abbastanza bene, anche grazie alla collaborazione con Asl>. Ferraris fa riferimento alla lettera di intenti tra Atap e l'Azienda sanitaria, che ha come obiettivo quello di dare una corsia preferenziale ai dipendenti che preferiscono fare tamponi. <Grazie soprattutto al dottor Sala – conclude Ferraris - , che ci è venuto incontro. Già solo questa notizia rende più sereno l'ambiente e vorrà dire molto per noi. Stiamo definendo i dettagli, a giorni saremo dire di più. Non sono numeri alti quelli di chi sceglie il tampone, ma è sempre un valido aiuto sapere di non dover aspettare per fare un turno>.