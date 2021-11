Pannello solare sulla Madonnina del monte Cucco, la risposta degli autori

Riceviamo e pubblichiamo:

“Egregio Direttore,

Vorremmo rispondere alle numerose accuse che ci sono state rivolte via social negli ultimi giorni, in merito al pannello solare posto sul monumento della Madonnina del monte Cucco. Se, oltre a commentare, avessero anche letto la scritta (circa cm90x5) incisa sotto la Madonnina, avrebbero identificato immediatamente i “colpevoli” di quello che definiscono obbrobrio: "S.V.O. Sportiva Valle Oropa di Cossila S. Giovanni". La stessa Società che quella Madonnina l'ha posata sulla cima del monte Cucco, dopo averla costruita e portata a spalla fin lassù; curandola in tutti questi anni (45). Prima di esprimere pareri e giudizi, riteniamo che sarebbe opportuno conoscerne almeno un po' la storia, ne diamo quindi un breve riepilogo.

Nel 1961, ricordando i 10 anni di fondazione della S.V.O., per volere dell'allora c. d. e con l'aiuto di un folto gruppo di soci, venne posata la prima Madonnina. L'intento era porre la Società sotto la protezione della Madonna di Oropa. A quell’evento partecipò anche l'allora consigliere Coda Cap Giovanni, guida alpina, che venne in seguito a qualche anno eletto presidente. Mantenne tale carica per circa 30 anni sino alla sua rinuncia (età). In tutto questo tempo seppe infondere a tutti noi un profondo amore e rispetto per la montagna, cose sempre tenute nella massima considerazione negli oltre 60 di attività (fin dal nostro inizio 1951) sia come organizzatori o atleti partecipanti nelle varie specialità della marcia alpina di regolarità. La Madonnina in origine era posata su una cappelletta di metallo sostenuta da un treppiede saldamente ancorato al terreno.

A metà degli anni 70 un atto vandalico profanò quell'opera. I tubi furono segati e la Madonnina asportata, non si ritrovò mai più niente. I segni di quel vandalismo sono tutt'ora visibili sul terreno. Nel 1977 Mosca Balma Luciano, allora direttore del coro Valle Oropa, si mise a capo del progetto di una nuova Madonnina del cucco. IL 4 giugno 1977 fu posata la nuova stele[M1] (quella attuale) e la data è incisa su un masso a pochi metri a ovest. La struttura assume la forma di una grande A che sormonta una M (Ave Maria), in segno di saluto e di preghiera. La Madonnina è posata sul vertice della A, racchiusa da vetri cosi da vedere con la statua anche lo sfondo del cielo, mentre Lei è rivolta verso la pianura e la nostra città. Per quasi mezzo secolo la S.V.O. ha organizzato lassù la festa sociale. Il parroco don Mario Maggia celebrava la S. Messa sotto la Madonnina con i canti del ns. coro, poi, più in basso nei pressi delle cascine veniva distribuita la polenta concia cucinata sul posto.

Quando don Maggia ci lasciò fu il suo successore don Paolo Boffa Sandalina, attuale parroco del Duomo, a continuarne la tradizione. Molti anni sono passati, molti consiglieri e tantissimi soci sono "andati avanti", anche il nostro ultimo presidente (subentrato a Giovanni nel 2005) Coda Luchina Costantino e mancato nel 2015 che volle far sua l'ipotesi di poter illuminare la nostra Madonnina in modo da ricordare che Lei è lì e la Sua luce possa essere un punto di riferimento per tutti coloro che in essa vedono un simbolo di speranza.

Costantino aveva sponsorizzato l'acquisto del materiale per l'impianto e noi, ultimi rimasti con l'aiuto di amici fedeli alla S.V.O., abbiamo voluto in occasione dei 70 anni dalla fondazione portare a termine il progetto. Ora, sulla bontà o meno di questo gesto, noi riteniamo che chi passeggerà sin lassù potrà liberamente stabilirlo. Credeteci, se affermiamo che prima di questa inaspettata e inspiegabile presa di posizione ricevevamo solo encomi, sia per la struttura che per quella luce che dà un giusto punto di riferimento. In caso venissero proposti progetti migliori assicuriamo la nostra collaborazione, però quella luce non vogliamo assolutamente spegnerla, cosi come siamo certi che nessun altro lo voglia”.