Weekend impegnativo per la Serie D Esso Maxemy: doppia gara al Palapajetta

Due partite in due giorni per la Serie D Esso Maxemy, rispettivamente contro Alessandria Volley e Acqui Terme. La prima sfida si è conclusa a favore dei biellesi, che l’hanno spuntata al tie break, battendo la formazione alessandrina per 3 a 2 dopo una gara piena di colpi di scena e di ribaltamenti di inerzia. Nella seconda partita i ragazzi di coach Marangio hanno tenuto testa ad un avversario sicuramente più esperto di loro, non riuscendo però ad imporsi e perdendo per 3 a 1, con parziali alti, a dimostrare l’agonismo e la voglia di vincere.

“Abbiamo giocato contro due formazioni più esperte di noi - dice coach Marangio -. Dal punto di vista tattico sono contento, perché abbiamo preparato bene la partita di sabato e infatti i primi due parziali li abbiamo vinti noi. Dopo aver perso il terzo e il quarto set, invece sono rimasto molto soddisfatto della reazione dei miei ragazzi, che sono riusciti a mantenere l’attenzione alta sul punto a punto.” “Domenica avremmo meritato almeno un punto. Perché, a parte il terzo set, siamo riusciti a tenere testa ad una formazione molto organizzata. Peccato per alcuni episodi del primo e del quarto set, ma questo ci fa capire che siamo vicini al livello delle squadre più esperte, dobbiamo seguire il nostro percorso e migliorare allenamento dopo allenamento.”

Complimenti alla SPB Esso Maxemy per i primi punti ottenuti nel campionato di Serie D, con il tempo usciranno fuori le qualità dei nostri ragazzi e arriveranno anche i risultati.

SPB Esso Maxemy - Alessandria Volley 3-2

Parziali: 25-20; 27-25; 20-25; 23-25; 15-13

SPB: Aiazzone 3, Andrigo 3, Bottigella 14, Mazzoli 13, Ozarchevici 0, Pelle 6, Rege 16, Sarasino 5, Spinello 7; Liberi: Ressia, Pelosini.

SPB Esso Maxemy - Acqui Terme 1-3

Parziali: 27-29; 25-21; 12-25; 26-28

SPB: Andrigo 2, Bottigella 10, Mazzoli 19, Pelle 9, Rege 9, Sarasino 2, Spinello 5; Liberi: Ressia, Pelosini. NE: Ozarchevici.