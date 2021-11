The Challenge By Bluvacanze e “Segui Il Cuore” al Golf Club Cavaglià, foto Golf Club Cavaglià

Nel primo weekend di novembre Golf Club Cavaglià sono in programma due gare singole.

Sabato si giocherà la prova del circuito con fase nazionale The Challenge By Bluvacanze (18 buche, Stableford - Iscrizione gara soci 20€, esterni gara + green fee 70€). Accedono alle semifinali nazionali il 1°, 2°, 3° classificato netto di ogni categoria e il 1° classificato lordo (la partecipazione alle semifinali deve essere obbligatoriamente confermata tramite iscrizione online sul sito www.persimmon.golf e la finale internazionale sarà organizzata nella primavera del 2022). La gara sarà valida come match interclub di ritorno con gli amici del Gc Courmayeur.

Domenica spazio alla solidarietà con la tappa del circuito “Segui Il Cuore” (18 buche, Stableford - Iscrizione gara soci 25€, esterni gara + green fee 75€), organizzato da “Lions Golfisti Varese” a favore del Banco di Mutuo Soccorso in aiuto a quei cittadini che, a causa della pandemia, sono entrati in una fase di difficoltà economica sociale.

Alla fine delle due gare dopo la premiazione seguirà rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

Nella bacheca all'entrata del club sono esposti i tabelloni dei Campionati Sociali Match Play. Per cercare di finire nei tempi previsti consigliamo ai giocatori ancora in gara di accordarsi per proseguire gli incontri.

Sono aperte le iscrizioni per i Campionati Sociali di tennis.

Il Ristorante del Golf Club Cavaglià (il cui accesso è libero a tutti) con la splendida veranda che si affaccia sul green della buca 7 è aperto tutti i giorni a pranzo e nelle serate di venerdì e sabato. Nelle altre sere i locali sono prenotabili e a disposizione per eventi privati.

Orari. La segreteria e il campo saranno aperti tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 18,30. Il bar sarà aperto tutti i giorni dalle ore 9.Spogliatoi e docce aperti. Aggiornamenti anche sulla nostra pagina Facebook